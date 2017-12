später lesen Schule Infoveranstaltung zur Oberstufe Teilen

Eine Informationsveranstaltung zur Oberstufe wird an zwei Terminen am Gymnasium Saarburg geboten. Sie richtet sich an interessierte Schüler und Eltern und beginnt am Montag, 15. Januar 2018, um 19.30 Uhr und am Mittwoch, 17. Januar 2018, ebenfalls um 19.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Saarburg.