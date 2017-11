später lesen Infotag für Eltern und Schüler an der Realschule plus Teilen

Twittern

Teilen



Saarburg (red) Die Realschule plus Saarburg lädt für Samstag, 2. Dezember, alle interessierte Eltern und ihre Kinder dazu ein, von 8.45 bis 12.15 Uhr einen ersten Einblick in das Schulleben der Realschule plus zu nehmen. Um 8.45 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der Begrüßung in der Aula des Schulzentrums.