Infoveranstaltung zur Fusion Saarburg-Kell: 60 Besucher, wenige Fragen

Zunächst stellten die beiden Bürgermeister Jürgen Dixius (VG Saarburg) und Martin Alten (VG Kell am See) die Vorteile und Veränderungen, die ein Zusammenschluss bringen wird, dar. Man wolle sich angesichts einer Kreisreform, bei der derzeit Vergrößerungen auf eine Einwohnerzahl von 300.000 diskutiert werde, positionieren, hieß es.

Die Bürger würden kaum Veränderungen spüren, doch könnten sich Mitarbeiter künftig besser spezialisieren.

Die Verwaltung werde effizienter. Anschließend vertieften die Wehrleiter der beiden Kommunen sowie die Leiterinnen der beiden Touristinfos und die beiden Büroleiter das Thema aus ihrer Sicht. Schließlich erhielten die Besucher, die Möglichkeit Fragen zu stellen. Vier Zuhörer meldeten sich zu Wort. Einer fragte beispielsweise nach der Höhe der Hochzeitsprämie.

Eineinhalb Stunden dauerte die von Journalist Thomas Vatheuer locker moderierte Veranstaltung. Am Dienstagabend findet die Infoveranstaltung in Mandern in der VG Kell am See statt.