Internationaler Flohmarkt in Nennig

Der internationale Floh- und Trödelmarkt wird morgen am Brunnenhaus eröffnet. Dies wird traditionell von der frisch gekrönten saarländischen Moselweinkönigin Lisa III. und ihrer Prinzessin Chiara durchgeführt, in Anwesenheit vieler Gäste aus dem gesamten Dreiländereck am Brunnenhaus. red