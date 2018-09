später lesen Freizeit Irscher Keltertage mit Oldtimer-Freunden Teilen

Die Oldtimer-Freunde aus Irsch veranstalten am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, zum siebten Mal Keltertage in Irsch. Sie präsentieren sich an dem Wochenende mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften aus alter Zeit an der Volksbankhalle am Sportplatz.