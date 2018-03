Jam-Session in Saarburg geht wieder los

(red) Die Jam-Session Saarburg startet in das neue Jahr 2018 am 14. Januar, wie gewohnt um 15.30 Uhr am Sonntag-Nachmittag an üblicher Stelle im „Schwarzen Kopf“. Seit eineinhalb Jahren treffen sich Musikbegeisterte alle vier Wochen am zweiten Sonntag des Monats im „Schwarzen Kopf“, um ihrer Leidenschaft und Freude an Live-Musik nachzugehen. Jeder - egal, ob aktiv musizierend oder zuhörend – ist herzlichst eingeladen. Der Eintritt ist frei. JASS steht für Jam-Session Saarburg und bedeutet vor allem Live-Musik.