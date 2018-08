Jazz-Festival und Zeitreise zum Jubiläum

Die Kulturgießerei feiert den zehnten Geburtstag am Wochenende mit einem Jazz-Festival mit renommierten Musikern und einem Tag der offenen Tür.

„Just Great Music“ – so lautet das Motto des Jazz-Festivals, das am kommenden Wochenende im Rahmen des Mosel Musikfestivals in der Kulturgießerei steigt. Auf dem Programm stehen bekannte Namen.

So spielt das Joscho Stephan Trio am Freitag ab 19.30 Uhr modernen Gypsy Swing. Durch seinen authentischen Ton mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. In einzigartiger Weise vermischt er den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Pop.

Axel Zwingenberger und Boogielicious sind am Samstag ab 19.30 Uhr zu Gast in der Kulturgießerei. Der Pianist ist ein Garant für rollenden Boogie Woogie ebenso wie für einfühlsamen, berührenden Blues. Geschätzt werden seine konsequente Musikalität, die scheinbar unbremsbare Improvisationslaune und Spielfreude. Unverstärkt an einem großen Konzertflügel stellt er sich dem Publikum gerne unverfälscht.

David Herzel von Boogielicious ist seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast in Saarburg und ein Könner am Schlagzeug. Er spielt weltweit mit Musikern wie Klaus Doldinger und Paul Kuhn. Eeco Rijken Rapp zählt zu den besten Boogie-Pianisten in Europa und ist zudem ein erstklassiger Sänger.

The Gentlemen of Swing and Joe Wulf featuring Angela van Rijthoven treten am Sonntag ab 11 Uhr auf. Die Musiker präsentieren bekannte Titel in neuem musikalischen Gewand und auch weniger bekannte Songs, auf jeden Fall Leckerbissen für Freunde des Swing und Blues. Angela van Rijthoven, die extravagante, energiegeladene Sängerin, wird dem Publikum solistisch und in Gesangsduetten mit Joe Wulf die „Leichtigkeit des Seins“ näherbringen.

Am Sonntag lädt die Kulturgießerei zudem zu einem Tag der offenen Tür von 13 bis 20 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. Spiel und Spaß für die ganze Familie werden ab 13 Uhr angeboten, Verpflegung inklusive. Einrichtungen und Akteure des Vereins Lokales Bündnis für Familie bieten auf dem „Marktplatz bunter Vielfalt“ einen Einblick in ihre Angebote, Aufgaben und Ziele und laden zum Mitmachen ein. „ Oopart: eine Reise durch die Zeit“ ist ab 15 Uhr angesagt. Tresperté Compañía Internacional de Circo y Teatro, vier Menschen, die sowohl Zirkus als auch Theater als ihr Werkzeug und ihre Sprache nutzen, nehmen die Zuschauer dabei mit. Die vier Zeitreisenden führen ihre besten Kunststücke und Zirkustricks vor. Allerdings fordert die Manipulation der Zeit ihren Tribut. Das Publikum erwartet eine mysteriöse Überraschung. „Oopart“ verspricht Spaß für die ganze Familie.

Ab 18 Uhr rockt die Saarburger Band Helium Nation mit Alternative-Covern in den Abend.

Karten für das Jazz-Festival gibt es in den Touristinformationen in Konz und Saarburg und an der Abendkasse.