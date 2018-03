später lesen Musik Jazz in der Kulturkneipe Teilen

Liebhaber des lyrischen, schön-melodiösen Jazz können sich auf Sonntag, 28. Januar, freuen: Das Poschenrieder-Schweigstill-Quartett spielt ab 15.30 Uhr auf Einladung des Jazz-Clubs Trier in der Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf. Markus Poschenrieder (Sopran- und Tenorsaxofon; Trier), Benedikt Schweigstill (Klavier; Trier), Vedran Mutic (Bass; Slowenien) und David Gawlik (Schlagzeug; Polen/Luxemburg) unterstreichen nicht nur ihrer Herkunft nach, sondern vor allem in ihrem (Zusammen-)Spiel den internationalen Charakter des Jazz. Eintritt: 8 Euro, für Mitglieder des Jazz-Clubs 5 Euro, Jahreskartenbesitzer kommen so rein.