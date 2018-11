später lesen Musik Jugendliche Musiker zeigen ihr Potenzial Teilen

Der Höhepunkt für die Jugendorchester der Saar-Mosel-Region rückt näher: Der Jugendmusiktag 2018 ist am Samstag, 1. Dezember, in Saarburg-Beu­rig. Ab 14 Uhr treten dann in der Aula der Berufsbildenden Schule Jugendorchester der Musikvereine Beu­rig, Oberbillig, Ayl, Könen, Irsch, Tawern, Taben-Rodt, Wincheringen, die Mini-Brass von Beurig und die Wolfgäng auf.