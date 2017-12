Junge Musiker auf der Bühne

(red) Die jungen Mitglieder des Musikvereins Saarburg-Beurig haben am Vorspieltag in der Aula des Schulzentrums Beu­rig ihr Können präsentiert. Die 35 Musiker des Jugendorchesters unter Leitung von Florian Weber haben den Nachmittag eröffnet. Dann zeigten 29 Auszubildende, was sie mit ihren Ausbildern erarbeitet hatten. Sie präsentierten ein abwechslungsreiches Programm mit Disney-Melodien und Marschmusik. Vorsitzender Uwe Meyer lobte dieSchüler für ihren Mut. Er dankte Ausbildern und Eltern für die Zusammenarbeit. Durch das Programm führte Jugendvertreter Nico Schons. Foto: Antonia Reinsbach