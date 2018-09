Karatelehrgang mit Bundestrainer Akio Nagai Shihan

Am Samstag, 29. September, und Sonntag, 30. September, findet in der Sporthalle des Schulzentrums Saarburg-Beurig der Karate-Wochenendlehrgang von Dojo Uesugi Kenshin unter Leitung des Bundestrainers Akio Nagai Shihan statt.

Der Lehrgang, zu dem Teilnehmer aus Nah und Fern und allen Graduierungsstufen zu erwarten sind, startet mit dem Aufwärmtraining am Samstag um 15 Uhr. Im Anschluss an die mehrstündige Trainingseinheit treffen sich die Teilnehmer zur Lehrgangsfeier gegen 19 Uhr im Restaurant Villa Keller in Saarburg.

Am Sonntagmorgen werden ab 11 Uhr einige Karateka ihre Gürtelprüfungen nach den Richtlinien des Bundesverbands Shotokan Karate International Deutschland (SKID) ablegen. Die Prüflinge bereiten sich bereits seit einigen Monaten intensiv vor.

Zuschauer können an beiden Tagen das Training und auch die Prüfungen in der Halle verfolgen. Die Einsteigerkurse starten wieder im Oktober. Mehr Informationen zu dem Lehrgang oder den Kursen gibt es im Internet auf www.karate-freudenburg.de oder www.facebook.com/karatedojouesugikenshin