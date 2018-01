Termine der Sandhoasen

Die KG Sandhoasen weist auf die Termine der kommenden Session hin: Große Sitzung im Bürgerhaus am 3. Februar, 20.11 Uhr; Kinderkappensitzung am 9. Februar, 17.11 Uhr; Rosenmontagsumzug, anschließend Zugparty am 12. Februar, 14.11 Uhr. Karten für die Kappensitzungen gibt es online unter www.sandhoasen.de oder telefonisch: für die Große Sitzung bei Herbert Boesen, Telefon 06581/6152; für die Kinder- und Jugendsitzung bei Anja Denis, Telefon 06581/605352. Alle Karnevalisten, die gerne beim Rosenmontagsumzug mitgehen möchten – ob als Fußgruppe oder mit Wagen – können sich auf der Internetseite des Vereins das Formular herunterladen oder sich telefonisch bei Herbert Boesen anmelden.