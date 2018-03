Karnevalisten laden in ein Blumenmeer ein

(red) Die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 veranstaltet unter dem Motto „Hau Ruck Gartenwelt: säen, ernten, lachen“ an den Samstagen 20. Januar, 27. Januar und 3. Februar sowie am Freitag, 2. Februar, ihre Karnevalssitzungen. Beginn ist um 20.11 Uhr.

Eigens für diese Kampagne wird die Stadthalle Saarburg in ein „noch nie dagewesenes Blumenmeer verwandelt“, verspricht der Verein. Ob Kartoffelbauer, Spargelstecher, Florist, Blumenkind, Sonnenblume oder als Stiefmütterchen gekleidet, alle seien herzlich Willkommen Deutschlands lustigste Gartenwelt zu besuchen. Während der gut vierstündigen Botanik-Exkursion kümmern sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter der „weltweit ersten Humor-Gärtnerei“ um das leibliche Wohl der Gäste.

Karten können zum Preis von 17 Euro am Sonntag, 7. Januar 2018, im Bistro „On the green“ (Stadtpark) in Saarburg gekauft werden.

Der Verkauf startet um 10 Uhr; die Ziehung der Lose ist ab 8 Uhr möglich.

Restkarten sind ab dem darauffolgenden Montagmittag im Schreibstübchen Saarburg, Auf dem Graben 1, 54439 Saarburg erhältlich.

Weitere Informationen unter www.hauruck-saarburg.de oder www.facebook.de/HauRuckSaarburg.