Karnevalsfreunde Schoden laden zu Kappensitzungen

(red) Bald wird es wieder närrisch in Schoden, mit ein bisschen Hänsel und ein bisschen Gretel. Bevor die sechswöchige Fastenzeit startet, kommen die Kappensitzungen in Schoden bei der Karnevalssession 2018 unter dem Motto „Märchenhafte Fastnacht“. Die Karnevalsfreunde Schoden veranstalten am Freitag, 2., und Freitag, 9. Februar, ihre Kappensitzungen.