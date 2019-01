Die Karnevalsgesellschaft „Närrisches Saarschiff“ Irsch präsentiert ihre Kappensitzungen 2019 unter dem Kampagnen­motto: „Helden der Kindheit in närrischer Hand – Foasend im Abenteuerland“. (red)

Die drei Abendvorstellungen beginnen in der Turn- und Mehrzweckhalle Irsch am Samstag, 9. Februar, am Samstag, 16. Februar, sowie am Freitag,1. März, jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten für die Kappensitzungen sind am Sonntag, 6. Januar, ab 14 Uhr im Irscher Bürgerhaus „Winzerkeller“, Kapellenstraße 4, erhältlich. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro. Aktive und Helfer können Tickets bereits ab 11 Uhr erwerben.

Aktuelles gibt es auch online auf www.saarschiff.de