Seit 1929 führt die Freiwillige Feuerwehr Irsch am Samstag nach Dreikönigstag ein Theaterstück auf. 2019 feiert die Theatergruppe „Die Feurigen“ ihren 90. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum lädt die Freiwillige Feuerwehr Irsch alle Theaterfreunde am 12. Januar um 20 Uhr in die Turn- und Mehrzweckhalle ein. red