Im November wird das Lustspiel „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“, ein Drei-Akter von Beate Irmisch, von der Theatergruppe der Frauengemeinschaft im Ayler Jugendheim aufgeführt.

Die Frauengemeinschaft lädt ein zu einem turbulenten Theaterstück, das am Samstag, 3. November, 20 Uhr, am Sonntag, 4. November, 17 Uhr, und am Freitag, 9. November, um 20 Uhr, gespielt wird.

Karten für acht Euro gibt es im Vorverkauf heute nach der Vorabendmesse auf dem Kirchenvorplatz. Restkarten an den bekannten Vorverkaufsstellen in Ayl: Lindens Restaurant, Salon Norman Bohn, Studio Haarmonie, Hildegard Schneider.