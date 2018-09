später lesen Kleidung Kinder-Second-Hand-Markt in Saarburg-Beurig Teilen

Twittern

Teilen



Der Förderverein des Kindergartens St. Marien veranstaltet am Samstag, 29. September, im Pfarrsaal in Saarburg-Beurig seinen alljährlichen Herbstbasar. Angeboten werden von 13 bis 15 Uhr gut erhaltene Kinderbekleidung in allen Größen, Umstandsmoden, Spielzeug, Kinderfahrzeuge (keine Kinderwagen) und Autositze.