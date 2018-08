später lesen Musik Klassische Musik in Wawern Teilen

Das Parnass-Ensemble gewährt anlässlich des 380. Geburtstages von Louis XIV. Einblicke in das Leben von Schloss Versailles. Am Samstag, 22. September, um 20 Uhr, gibt es in der ehemaligen Synagoge in Wawern (Einlass um 19.30 Uhr) Werke von Jean-Baptiste Lully, François Couperin über Marin Marais bis Claude Debussy zu hören.