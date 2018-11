Kleine Jungen und Mädchen lernen spielend 

Die Kita in Ayl erhält ein umfangreiches Spielpaket von dem Verein Mehr Zeit für Kinder.

Die Kindertagesstätte Ayl zählt zu den Gewinnern der Kita-Spielothek 2018 und erhält damit ein umfangreiches Spielwarenpaket mit wissenschaftlich geprüften Produkten. Das Besondere an der Kita-Spielothek: Die Produkte sollen auch an die Familien der Kinder zum gemeinsamen Spielen zu Hause ausgeliehen werden.

Die Kindertagesstätte der Ortsgemeinde Ayl hat sich am Aufruf der Initiative Kita-Spielothek des Vereins Mehr Zeit für Kinder beteiligt und ein umfangreiches Spielwarenpaket gewonnen. Insgesamt werden 500 Kitas ausgestattet. Die Initiative Kita-Spielothek möchte spielerisch die Entwicklung von Kindergartenkindern fördern und durch die Ausleihe der Produkte zu den Familien nach Hause die Spielkultur in den Familien stärken.

Wie in einer Bibliothek dürfen die Kinder ihre Lieblingsspiele aus der Kita-Spielothek ausleihen und mit nach Hause nehmen, um sie dort gemeinsam mit der Familie auszuprobieren. Die Erzieher können den Eltern Ratschläge geben, welche Spielwaren die Fähigkeiten ihrer Kinder besonders gut fördern. Auf diese Weise entsteht eine Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehern und Eltern, und es ergeben sich Anlässe zu Gesprächen über die Entwicklung des Kindes.

Die Spielothek enthält Produkte, die erfahrene Pädagogen und Wissenschaftler des ZNL TransferZentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm auf ihre Förderaspekte hin getestet und für gut befunden haben. Spielen spielt bei der Entwicklung der Kinder buchstäblich eine zentrale Rolle. „Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielen und Lernen, sie lernen spielend“, erklärt Prof. Dr. Manfred Spitzer, Gründer und Leiter des ZNL. Das gemeinsame Spielen mit Eltern und Erziehern dient der sprachlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung.

Neben dem Wettbewerb für die Kitas bietet der Mehr Zeit für Kinder e.V. im Rahmen der Spielothek auch Krippen die Möglichkeit, eine von 250 speziell auf sie abgestimmte Produktausstattung zu gewinnen. Die Spielothek wurde 2010 von Mehr Zeit für Kinder ins Leben gerufen. Seitdem wurden 4 500 Kindergärten und 1 750 Krippen damit ausgestattet.

Interessierte Kitas und Krippen können sich unter E-Mail: kitaspielothek@mzfk.de“ melden, um im nächsten Frühjahr die neuen Wettbewerbsunterlagen zu erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.kitaspielothek.de/“ www.kitaspielothek.de