Mindestens zwei haben schon Ja gesagt

Für die geplante Hochzeit der Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg müssen in der VG Saarburg noch 13 weitere Ortsgemeinden ihre Stimme abgeben. In Serrig gab es Protest.

Damit die Hochzeit der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See Wirklichkeit werden kann, muss die Mehrheit der Ortsgemeinden in den beiden Kommunen, in der wiederum die Mehrzahl der Einwohner wohnen, Ja sagen. Mit Fisch, Serrig und Kastel-Staadt haben nun die ersten drei der 16 Ortsgemeinden in der VG Saarburg über die Fusion debattiert und abgestimmt.

Schnell, schneller, Fisch Während in allen anderen Orten noch beraten und debattiert wurde, hat Fischs Ortsgemeinderat schon Ende November Nägel mit Köpfen gemacht und damit für Überraschung gesorgt. Selbst VG-Bürgermeister Jürgen Dixius war die frühe Entscheidung des Gremiums in Fisch durchgegangen, wie er bei der Ortsgemeinderatssitzung in Serrig vergangene Woche zugeben musste. Er habe erst im Nachhinein davon erfahren, sagte Dixius. Dabei verriet sein Lächeln im Gesicht allerdings, dass er mit dem einstimmigen Votum für die Fusion aus Fisch wohl höchst zufrieden war.

„Wir sind halt von der schnellen Truppe“, sagte Otmar Wacht, Fischs Ortsbürgermeister, auf TV-Nachfrage. „Wir stehen voll hinter einer Fusion, weil es für die Zukunft nur diesen einen Weg geben kann“, sagte Wacht. Um nicht von größeren Verbandsgemeinden wie beispielsweise Konz geschluckt zu werden, sei es für Saarburg von Vorteil, wenn man durch einen Zusammenschluss mit Kell am See größer und mächtiger werde. So sieht es auch Dixius: „Mit 33 000 Einwohnern sind wir nach einer Fusion sogar noch größer als die VG Konz. Damit sinke die Gefahr, in künftig drohenden Verwaltungsreformen, als Juniorpartner ohne echtes Mitspracherecht geschluckt zu werden, erklärte Dixius.

Bedenken darüber, ob die Beziehung zwischen den Saarburgern und den Hochwäldern so richtig harmonisch ausfallen werde, habe in Fisch niemand, sagte Wacht. „Selbst Ost- und Westdeutschland sind doch zusammengewachsen. Dabei gab es auch die eine oder andere Unstimmigkeit. Im Endeffekt war das aber der richtige Weg.“ So werde das auch schon mit Saarburg und Kell am See hinhauen, sagte Wacht. „Die Vorteile liegen doch auf der Hand: Durch den Zusammenschluss der Was­serwerke kann effektiver gearbeitet werden, und auch der Tourismus wird in beiden Regionen von der Fusion profitieren.“

Debatte in Serrig Nicht ganz so harmonisch wie in Fisch lief die Abstimmung im Ortsgemeinderat Serrig ab. Dort gab es Protest – wenn auch nur von einem der 16 Ratsmitglieder. Der erste Beigeordnete Karl-Heinz Pinter (Freie Bürgerliste) stimmte gegen eine Fusion. Pinter stand damit zwar auf verlorenem Posten, was ihn aber nicht daran hinderte, seinem Unmut über die Verwaltungsreform Luft zu machen. Die Verbandsgemeinde Kell am See werde vereinnahmt, sagte Pinter. Außerdem müsse die VG Saarburg doch gar nicht fusionieren. Das Land habe ihr doch gar keine Zwangsfusion angedroht, sagte Pinter. In Sachen Kläranlagen- und -schlamm könne man mit Kell am See auch ohne Fusion zusammenarbeiten und Synergie­effekte erreichen. Pinter: „Außerdem habe ich große Bedenken, dass die Einsparungen, die durch eine Fusion erreicht werden sollen, wirklich gelingen.“ Sein größter Kritikpunkt bezog sich allerdings auf die Lenkungsgruppe beider Verbandsgemeinden, welche die Fusion ein Jahr lang erörtert und besprochen hat. Pinter: „Die Lenkungsgruppe sollte eigentlich ergebnisoffen arbeiten, hat uns aber die Fusion vorgeschlagen. Dabei sollte die Entscheidung doch letztlich allein von den Ortsgemeinden getroffen werden.“ Dixius, der im Serriger Rat zu Gast war, hielt dagegen: „Sollte sich die Lenkungsgruppe etwa nach einem Jahr Arbeit wortlos auflösen und nach Hause gehen?“ Dass sie nach der Sondierung eine Empfehlung ausgesprochen habe, sagte Dixius, sei seiner Meinung nach in Ordnung.

So muss es letztlich auch der Großteil der Serriger Ratsmitglieder gesehen haben. Ortsbürgermeister Egbert Adam: „Wir reagieren nicht, sondern agieren und geben dem Wunsch der Verbandsgemeinde Kell am See, sich bei uns einzubringen, statt.“

Kastel-Staadt und die VG Kell am See Der Ortsgemeinderat Kastel-Staadt hat am gestrigen Montagabend über den Fusionsvertrag abgestimmt. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. In der VG Kell hat die Ortsgemeinde Kell am See als erste Kommune über den Zusammenschluss abgestimmt. Das Ergebnis: ein einstimmiges Ja.

Ortsbürgermeister Markus Lehnen sagte: „Es ist eine Zäsur, ohne Frage. Wir geben als Keller unseren Amtssitz auf – aber zu einem guten Preis.“ Er sehe den geplanten Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg immer mehr als „Chance, in dem neuen Raum gemeinsam zu wachsen“.

Auch Mandern und Vierherrenborn haben bereits für den Fusionsvertrag gestimmt.

Am Montagabend war Schömerich dran.