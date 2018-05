(red) Die Orgel der Saarburger Kirche erfährt am Freitag, 4. Mai, eine besondere Würdigung. Vor 50 Jahren wurde sie durch den Kirchenmusikdirektor Karl Rahner eingeweiht. Seitdem ist sie aus dem Leben der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Sie wurde 1966 der Firma Eule in Bautzen in Auftrag gegeben. In der Kirche, 1893 errichtet, erklang vor der Unterzeichnung des Orgelbauvertrages jahrelang nur ein Harmonium.