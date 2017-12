Konzerte in der Basilika St. Paulin

(red) Die Trierer Basilika St. Paulin ist an den kommenden Adventssonntagen Schauplatz von musikalisch besonders gestaltete Gottesdiensten. Die Einstimmung beginnt um 18.15 Uhr, der Gottesdienst um 18.30 Uhr. Am zweiten Adventsonntag, 10. Dezember, gestaltet der Spielkreis für Alte Musik unter Leitung von Brigitte Unterrainer die Messe. Volker Krebs begleitet an der Orgel.

Am 17. Dezember erklingen Werke alter Meister für Blockflöte und Orgel mit Elisabeth Kretschmann (Blockflöte) und Volker Krebs (Orgel).

Pfarrer Joachim Waldorf richtet seine Predigten auf die drei Wörter Glaube, Hoffnung und Liebe aus.

TV-Foto: Roland Morgen