Gesellschafter stimmen für den Klinikausbau

Die Gesellschafterversammlung des Kreiskrankenhauses in Saarburg, die aus den Mitgliedern des Kreistags Trier-Saarburg besteht, hat nach TV-Informationen für das Zukunftskonzept der Klinik gestimmt. Näheres auch zu den weiteren Schritten wird Landrat Günter Schartz am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

