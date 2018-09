später lesen Kirmes Kreuzweilerer feiern Kirmes Teilen

In Kreuzweiler ist Dorfkirmes vom Samstag, 15., bis Montag, 17. September. Auf dem Dorfplatz neben der neu gepflanzten Linde wird am Samstag um 19 Uhr die Kirmes eröffnet. Wegen der Renovierung der Pfarrkirche entfällt in diesem Jahr die kirchliche Feier des Patronatsfests.