Drei Wettbewerbe, viele Gewinner

Preise der Aktionen wurden übergeben: Kunden kommen von immer weiter her Von Herbert Thormeyer

Der Saarburger Gewerbeverband (SGV) zeigt sich in jedem Jahr ziemlich kreativ, wenn es darum geht, die Einkaufsstadt mit besonderen Attraktionen zu einem Kundenmagnet werden zu lassen. An verkaufsoffenen Sonntagen werden nicht einfach so die Ladentüren aufgesperrt. Es gibt immer interessante Aktionen, die zum Mitmachen und Mitdenken anregen.

Jetzt begrüßten die SGV-Vorsitzende Janine Russo und ihre Vorstandskollegen Thomas Annen und Stefan Müller-Hamann die Gewinner von gleich drei Gewinnspielen. Im Café Hackenberger geriet das zu einer gemütlichen Zusammenkunft.

Die Aktionen zünden jedesmal, denn, so Russo: „Es gab wieder eine überraschend große Resonanz und auch schöne Gewinne von den Einzelhändlern.“ Thomas Annen staunte, von woher überall die Menschen nach Saarburg kommen, um diese Stadt zu erleben: „Das geht weit über die Kreisgrenzen hinaus bis nach Luxemburg und tief ins Saarland hinein.“ Wenn das Wetter stimmt, dann ist die Stadt voll.“

Annen freut es besonders, wenn er Stimmen hört, die sagen: „Da fahren wir mal wieder hin, da ist es schön.“

Dafür lassen sich die Verantwortlichen Aktionen wie beispielsweise den Goldenen Oktober einfallen, bei dem unter 2000 Äpfeln Lose versteckt wurden. 58 Gewinne im Gesamtwert von 3000 Euro wurden dafür gesponsert. Beim Schätzspiel zu Halloween gingen rund 200 Teilnahmekarten ein. Der Fotowettbewerb begeisterte viele. 350 Teilnehmer reichten ihr „Horrorbild“ zum Wettbewerb ein. Am Nussknackersonntag wurden die Preise aus „Knack die Nuss“ direkt in den Geschäften überreicht.

Der Verband kündigt an, „weiterhin kreativ“ zu bleiben.

FOTO: Herbert Thormeyer