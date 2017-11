Wincheringen (red) Gemeinsam auf Weihnachten zu warten, fällt leichter, wenn es nach dem Verein Initiative für Heimat und Kultur Wincheringen geht. Deshalb gibt es den Lebendigen Adventskalender.

Vom 1. bis 24. Dezember finden Veranstaltungen an verschiedenen Stellen in Wincheringen statt. Jeweils von 18 bis 19 Uhr gibt es an einer Haustür oder einem Fenster Kleinigkeiten für Auge, Ohr und Magen. Der Plan mit den Veranstaltungen hängt in den Geschäften und Gaststätten aus.