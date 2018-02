später lesen Fastnacht Märchenhafter Fastnachtsumzug in Schoden FOTO: Herbert Thormeyer FOTO: Herbert Thormeyer Teilen

(doth) Mit 31 Wagen und Fußgruppen gehen die Narren in Schoden auf die Straße. „Märchen“ ist das Motto dieser Session. Mit Musik und Werbung für Schoden als Urlaubsort kommen am Sonntag noch viele weitere Ideen als tolle Zugnummern in die närrische Öffentlichkeit. Der Karnevalsverein Schoden Hau rein lockt mit seinem Fastnachtsumzug in diesem Jahr gut 4000 Zuschauer durchaus auch aus der weiteren Umgebung in den Ort an der Saar.