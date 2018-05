Mann vermisst: Großeinsatz in Helfant

Aufregung am Donnerstag in Helfant: Kurz vor 12 Uhr wurden mehrere Feuerwehren und Rettungsdiensteinheiten wegen eines Vermissten alarmiert. Unterstützt wurde die Suche von einem Polizeihubschrauber. Die vermisste Mann wurde schnell in der Ortslage gefunden. Er wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in eine Trierer Klinik gebracht. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Palzem, Wincheringen, Helfant, Wehr, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Saarburg und die FEZ Saarburg. Seitens des Rettungsdienstes war die SEG Teileinheit Saarburg mit 13 Kräften vor Ort, der DRK Zugführer des Kreises Trier-Saarburg und der Organisatorische Leiter für Rettungsdienst/Katastrophenschutz.

(hrc)