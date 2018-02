Mehr Unfälle, mehr Verletzte

Die Zahlen für Trier und Schweich

In der Stadt Trier und in den Verbandsgemeinden Trier-Land, Ruwer und Schweich sind im Jahr 2017 weniger Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden als 2016. Das besagt die Unfallstatistik des Jahres 2017 der Polizeiinspektionen Trier und Schweich. Wie die Polizeiinspektion (PI) Trier meldet, gab es insgesamt 4188 Verkehrsunfälle. Dabei wurden 573 Personen verletzt, das sind 41 weniger als 2016. Zu den Hauptunfallursachen gehörten das Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes sowie Fehler beim Wenden, Abbiegen und Rückwärtsfahren. Im Zuständigkeitsbereich der PI Schweich, das sind die Stadtteile Trier-Ehrang, Pfalzel, Biewer, Ruwer, die Verbandsgemeinde Schweich und Teile der Verbandsgemeinden Ruwer und Trier-Land, sind die Unfallzahlen gestiegen. 2017 wurden 1658 Unfälle registriert, das ist ein Anstieg um 151 Unfälle.

Es kamen 195 Menschen zu Schaden, das sind 46 weniger als im Jahr 2016. In 299 Fällen ergriffen die Unfallfahrer die Flucht. Dies sind fast 18 Prozent aller Unfälle und 24 Unfallfluchten mehr als 2016. Während es einerseits bedauerlich sei, dass sich Jahr für Jahr zahlreiche Verkehrsteilnehmer ihrer Verantwortung entzögen, sei es erfreulich, dass dank der Aufmerksamkeit von Zeugen die Aufklärungsquote steige. 48 Prozent der Flüchtigen, also fast jeder zweite, werde ermittelt. Ähnlich sind die Zahlen bei der PI Trier. Hier wurden 47 Prozent der Flüchtigen gefasst. 991 Kraftfahrer hatten nach einem Unfall das Weite gesucht, 2016 waren es nur 936 gewesen. Die Zahl der Wildunfälle ist kräftig gestiegen. Um 20 Prozent gegenüber 2016 auf 510 Unfälle. In der Statistik der PI Schweich sind Kollisionen und Ausweichmanöver erfasst.

Glücklicherweise sei es im Großen und Ganzen bei Sachschäden geblieben, so die Polizei in Schweich. Sie bittet Autofahrer, auf besonders gefährdeten Strecken in Waldgebieten keinesfalls schneller als 60 bis 70 Stundenkilometer zu fahren. Dann könnten Wildwechsel im ausgeleuchteten Bereich des Abblendlichts meist noch erkannt und rechtzeitig gebremst werden. Wegen Fahrens unter Alhohol- und Drogeneinwirkung wurden im Bereich der PI Trier 262 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.