Senioren und Kinder teilen Erlebnisse

Das Mehrgenerationenprojekt des Saarburger Seniorenzentrums St. Franziskus findet sowohl aufseiten der Jugend als auch bei den Älteren Anklang.

Der Förderverein des Seniorenzentrums St. Franziskus Saarburg hat im vergangenen Jahr beschlossen, die Vernetzung mit den regionalen Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen zu verbessern. Ziel war es, die verschiedenen Generationen in Saarburg zusammenzubringen und einen Austausch zwischen den Generationen zu ermöglichen. Dafür wurde eine neue Stelle im Projektmanagement geschaffen, die zusammen mit der Ergotherapie des Seniorenzentrums die Koordination der einzelnen Projekte übernimmt.

Die Stelle im Projektmanagement ist seit dem 1. Juli besetzt, und es zeigen sich schon erste Ergebnisse.

Mit der Kindertagesstätte Trassem fanden bereits zwei Treffen statt. Weitere regelmäßige Treffen sind geplant. Bisher sind sowohl Kinder als auch Senioren von dem Projekt begeistert.

Mit der Grundschule St. Laurentius liefen schon seit längerem verschiedene Projekte, die nun ausgeweitet werden sollen. Dazu gehört beispielsweise gemeinsames Singen, Backen oder auch ein Ausflug der Senioren in die Grundschule. Mit der Kindertagesstätte in Irsch, der Realschule plus sowie dem Gymnasium Saarburg sind für die Zukunft gemeinsame Aktionen geplant.

Neben der Zusammenarbeit mit den Schulen steht auch die Kooperation mit anderen lokalen Partnern des Seniorenzentrums im Mittelpunkt des Projektes.

So besuchte der Chor des Demenzzentrums Trier unter Leitung von Friederike Schwemmlein in Zusammenarbeit mit Dieter Hahn das Seniorenzentrum, um gemeinsam zu singen. Außerdem fand im Mehrgenerationenhaus der KulturGießerei während der Demografie-Woche eine Diskussionsrunde mit Jugendlichen aus Saarburg und Senioren aus dem Seniorenzentrum St. Franziskus statt.