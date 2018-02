Eine Liebe – ohne Happy End?

So leben Schwäne

Schwäne sind treue Triere. Jürgen Meyer von der Wildtierstation Wiltingen/Saarburg erklärt: „Schwanenpaare bleiben ein Leben lang zusammen.“ Da mache es auch nichts aus, wenn ein Tier verletzt sei. Meyer berichtet von einem Fall, bei dem er einem Schwanenweibchen nach einem Hundebiss den Flügel amputieren musste. Das Männchen habe sich dennoch wieder zu seiner Partnerin gesellt.

Dass die beiden Jungtiere aus obiger Geschichte bei der Wiedervereinigung des Paares nicht mehr dabei waren, ist laut Meyer ganz normal. „Die Jungen werden im Dezember/Januar von den Eltern vertrieben. Dann sind sie selbstständig, und die Revierkämpfe gehen los: Wer darf wo brüten?“

Das sei von der Natur gut eingerichtet, denn so werde Inzucht vermieden. Die revierlosen Jung- und Einzelvögel kämen an Sammelstellen zusammen. An der Mosel gebe es die in Abständen von 30 bis 50 Kilometern. Mit vier bis fünf Jahren sind die Tiere laut Meyer geschlechtsreif. Sie können um die 30 Jahre alt werden – und demnach, wenn es gut läuft, theoretisch silberne Hochzeit feiern.