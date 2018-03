Fahrer überholt riskant und verursacht Unfall

Zwischen Wincheringen-Bilzingen und Merzkirchen ist am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Unfall passiert. Eine Frau wurde leicht verletzt. Der Sachschaden ist hoch. Der Unfallverursacher floh laut Polizei.

Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstagmorgen eine Frau bei einem Unfall zwischen Wincheringen-Bilzingen und Merzkirchen verletzt und ist danach geflüchtet. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer sei mit einer grau-dunklen Limousine, möglicherweise einem VW Passat, auf der L 124 in Richtung Merzkirchen unterwegs gewesen. Trotz Gegenverkehrs habe er ein anderes Fahrzeug überholt. Ein aus Richtung Merzkirchen kommender Autofahrer musste daraufhin seinen Audi stark abbremsen, um nicht mit dem Überholer zusammenzustoßen, so die Polizei. Die 21-jährige Frau, die mit ihrem Golf hinter dem Audi unterwegs war, sei auf das plötzlich stark abbremsende Auto vor ihr aufgefahren und wurde dabei leicht verletzt. Sowohl der Audi als auch der Golf wurden stark beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise an die Polizei Saarburg unter Telefon 06581/91559.

