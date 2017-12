Kirchenchor braucht Bässe und Tenöre

Die Sänger in Merzkirchen haben ihr Cäcilienfest gefeiert: Es gab Ehrungen und einen Appell an alle.

Verstärkung gerade bei den Männerstimmen Bass und Tenor sei erwünscht, so Franz-Josef Scheuer, Vorsitzender des Kirchenchores Merzkirchen während der Mitgliederversammlung. Hier seien alle aufgefordert, die Werbetrommel zu rühren.

Aktive und Freunde des Kirchenchores Merzkirchen hatten sich zur Mitgliederversammlung und zur jährlichen Cäcilienfeier im Pfarrheim Merzkirchen getroffen.

Vorsitzender Franz-Josef Scheuer sprach in seinem Jahresrückblick nochmals die besonderen Anlässe 2017 an. Er bedankte sich bei der Pfarr- und Zivilgemeinde für ihre Unterstützung in finanzieller und ideeller Art.

Besonderen Dank richtete er an Chorleiter Peter Neisius, mit dem der Chor eine weitere positive Entwicklung nehme.

Pastor Manfred Tüx bedankte sich bei dem Chor für die gute und harmonische musikalische Gestaltung bei allen entsprechenden kirchlichen Anlässen.

Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Chor wurde Franziska Bornhofen geehrt. Jeweils 30 Jahre sind Leni Bauer und Anja Valentin, 20 Jahre Matthias Gales dabei.

Im Anschluss saß man bei Speis und Trank und einer Bilderrückschau dieses Jahres noch lange in gemütlicher Runde zusammen.