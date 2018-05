Ministerpräsidentin stellt sich in Saarburg Fragen der Bürger

Von Marion Maier

Ministerpräsidentin Malu Dreyer war auf ihrer Im-Land-Daheim-Tour am Montag auch in Saarburg unterwegs. Nachdem sie den Saargauhof und die Käserei Altfuchshof besucht hatte, kam sie in die Kulturgießerei. Von dem soziokulturelle Zentrum, das gleichzeitig Museum ist, war sie eigenen Aussagen zufolge begeistert. Beim anschließenden eineinhalbstündigen Bürgergespräch, zu dem sich um die 25 Gäste eingefunden hatten, ging es um sehr unterschiedliche Themen. Der Erhalt des Saarburger Krankenhauses und die Hürden für junge Flüchtlinge, Pflegeberufe zu erlernen, wurden angesprochen. Der Mangel an Lehrern und die Digitalisierung von Schulbüchern wurden thematisiert. Die Angst vor Unfällen im Atomkraftwerk Cattenom und die Probleme, neues Bauland zu schaffen, wurden diskutiert. Dreyer erklärte Hintergründe, zeigte bei Problemen alternative Lösungsmöglichkeiten auf und sagte zu, das ein oder andere Thema näher zu beleuchten.