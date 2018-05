Mit Schirm und Jacke zum Frühlingsfest

Geschichte des Hofgutes

Die Erfolgsgeschichte des Hofguts Serrig begann von 30 Jahren mit einem Bauwagen auf offenem Feld, zum dem Betreute und Betreuer täglich per Bus anreisten. Heute arbeiten und leben 170 geistig behinderte Menschen auf dem Hofgut, die von 40 Mitarbeitern betreut werden. Die Einrichtung verfügt über eine eigenes Wohnheim, eine landwirtschaftliche Produktionshalle, Schlachthaus mit Metzgerei, verschiedene betreute Werkstätten wie Töpferei, Weberei, den Hofgutladen, eine Montagehalle und einen modernen Verwaltungsbau. Hinzu kommt als Freizeitattraktion die Weinbergsfeldbahn, die ursprünglich in der Domäne Serrig ihren Dienst tat. 2000 wurde sie per Umzug zum Hofgut vor der Schrottpresse gerettet.