Multivisionsshow: Italienische Impressionen

Eine Multivisionsshow von Thomas Reinhardt nimmt die Besucher mit auf eine Reise nach „Bella Italia“. Am 2. März werden in der Merziger Stadthalle ab 20 Uhr Fotos, in Verbindung mit spektakulärer Livemusik, gezeigt. Nino Deda und Michael Marx sind ein Duo, die es mit ihrer Musik schaffen, die Menschen zu begeistern. Bilder und Musik ergeben somit eine kulturelle Symbiose, die einen Abend in besonderem Flair verspricht.