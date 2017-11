später lesen Musikalische Lesung in der Villa Fuchs Teilen

Twittern

Teilen



Merzig (red) Die Lyrikerin Helga Koster und die Musikerin und Klangkünstlerin Tanja Endres-Klemm gastieren am Dienstag, 21. November, ab 19 Uhr mit ihrem Programm "Lebensträume, Lebensspuren, Lebenswege" im Rahmen des 6. Saarländischen Literaturfestivals in der Villa Fuchs in Merzig. Helga Koster veröffentlichte bisher sechs Bücher in verschiedenen Verlagen.