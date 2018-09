Musikalische Wanderung des Mandolinenclubs

Das Kulturzentrum Villa Fuchs veranstaltet zusammen mit der Gemeinde Perl ein Wandervergnügen mit stimmungsvoller Musik und Kulinarik am Sonntag, 9. September.

Treffpunkt ist der Torbogen der Römischen Villa Borg um 10.30 Uhr. Der Mandolinenclub Wanderslust 1921 erwartet hier die Wanderer mit den Klängen der Mandolinen. Während dieses Konzerts gibt es Köstlichkeiten aus der römischen Küche der Taverne der Villa Borg. Die rund fünf Kilometer bis zur Quetschenkirmes in Hellendorf werden durch ein weiteres Konzert unterbrochen. Für noch mehr Erlebnisse sorgt zudem eine öffentliche Gartenführung um 15 Uhr in der Villa Borg. Die Tickets gibt es zum Preis von 12 Euro in der Touristinformation in Perl sowie dem Ticketbüro der Villa Fuchs in der Stadthalle Merzig unter Telefon 06861/93670.