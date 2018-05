Muttertagsmesse und Wallfahrt

Zur traditionellen Muttertagsmesse lädt der Frauenbund herzlich für Sonntag, 13. Mai, um 11 Uhr in die Pfarrkirche St. Laurentius Saarburg ein.

Nach dem Hochamt bietet der Frauenbund Rosen und Grußkarten zum Kauf an. Der Reinerlös ist für das Müttergenesungswerk bestimmt.

Außerdem findet am Donnerstag, 17. Mai, die diesjährige Wallfahrt des Frauenbundes zur Kreuzkapelle statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am ehemaligen Pfarrheim in der Friedensaue. Von dort wandern die Wallfahrer singend und betend entlang des Leukbachs zur Kreuzkapelle.

Für Interessierte, die nicht zu Fuß gehen können, wird ein Fahrdienst angeboten. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.