(red) Wer im Straßenumzug in Freudenburg mitziehen will, kann sich noch unter Telefon 06582/600 anmelden. Der Umzug soll am Sonntag, 11. Februar, 14.11 Uhr, in der Triererstraße starten, sich über die König-Johann-Straße ziehen und in der Gartenstraße auflösen. Wagen mit Zugmaschine bekommen ein Startgeld von 70 Euro.