Neue Sprach- und Bewegungskurse

Das neue Programm der VHS Saarburg und der VHS Freudenburg-Taben-Rodt-Kirf ist erschienen. Es geht los mit Gymnastik- und Bewegungskursen von Birgit Fuchs und Gaby Kuhn.

Weitere Bewegungskurse folgen, darunter Selbstverteidigung, Yoga sowie Aroha. Die Sprachkurse in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Luxemburgisch starten ab Anfang September. Am 15. September geht es unter kundiger Führung des ehemaligen Denkmalpflegers des Kreises Bitburg-Prüm, Michael Berens, nach Verdun. Im weiteren Verlauf des Semesters werden zahlreiche Angebote in den Bereichen EDV, Kochen oder Wassergymnastik durchgeführt.

Informationen zu den Kursangeboten sind im Internet unter www.kvhs-trier-saarburg.de abrufbar. Kontakt: Tel. 06581-996656, vhs-saarburg@kvhs-trier-saarburg.de