Der 2100 Quadratmeter große Edeka auf dem Gelände der einstigen Kaserne de Lattre im Saarburger Stadtteil Beurig öffnet am heutigen Mittwoch erstmals seine Türen für Kunden. mai

Diese können ab 7 Uhr und nicht, wie irrtümlich gemeldet, ab 8 Uhr aus 30 000 Artikeln wählen. Dazu gehört laut Edeka eine große Auswahl an Erzeugnissen aus der Region wie Obst und Gemüse vom Hofgut Serrig, Fisch vom Forellenhof in Trassem, Käse aus Kahren und viele Weine. Am Eröffnungstag gibt es in der Irscher Straße 38 mehrere Verkostungen, eine Ananasshow sowie ein Eröffnungsgeschenk für die Besucher.