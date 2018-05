später lesen Bildung Neuer Kurs in Textverarbeitung Teilen

(red) Die Volkshochsschule Saarburg (VHS) bietet einen EDV-Kurs „Textverarbeitung für Anfänger/innen mit MS-Office: Word 2010“ an, in dem die die Grundlagen der PC-Textverarbeitung mit MS Word vermittelt werden. Start ist am 14. Mai, von 19 bis 21 Uhr mit insgesamt vier Terminen, Dozent ist Michael Sachse, Wirtschaftsinformatiker. Die Kursgebühr beträgt insgesamt 38 Euro.