Seit dem 8. August hat das Kinderturnen in der Turnhalle der Propstey Taben-Rodt wieder begonnen. Teilnehmen dürfen Kinder ab vier Jahren. Kinder und Eltern, die Interesse haben, noch daran teilzunehmen, können sich beim Sportverein Schwalbe in Taben (Telefon 06582/992021) anmelden oder sich mit ihren Kindern mittwochs um 16 Uhr an der Turnhalle einfinden.