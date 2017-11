Obermosel: Unfall auf der B 419 - Autofahrerin verletzt

Eine 48-jährige Frau ist bei einem Unfall am Montagmorgen auf der B 419 zwischen Wehr und Wincheringen verletzt worden. Wegen der Bergungsarbeiten war der Bereich mehrere Stunden gesperrt. Red

Gegen 6.15 Uhr hatte die Autofahrerin nach Angaben der Polizei von Wehr kommend auf die Bundesstraße Richtung Wincheringen abbiegen wollen. Dabei habe sie einen Sattelzug übersehen, der Richtung Palzem unterwegs war.



Durch den Aufprall wurde die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sie musste von den Rettungskräften befreit werden. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus nach Trier gebracht. Auch der 49-jährige LKW-Fahrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Saarburg gebracht werden.



Die Bundesstraße war bis 9 Uhr in beide Richtungen gesperrt, im Einsatz waren die Feuerwehren Saarburg, Wincheringen, Palzem, die Rettungswagen des DRK Konz und DRK Saarburg, der Notarztwagen der Berufsfeuerwehr Trier sowie die Polizei Saarburg. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg, Telefon 06581-9155-0, in Verbindung zu setzen.