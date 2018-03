Obstbäume richtig schneiden

(red) In Fisch gibt es einen Intensiv-Kurs über die Pflege von Obstbäumen. Dabei geht es um folgende Inhalte: Einführung in die Grundregeln der ­Baumpflege, Formulierung von Pflegezielen, Erlernen des Öschbergschnitt in Theorie und Praxis zur Erziehung von Obsthochstämmen, Schlankschnitt als Pflegemethode von Altbäumen, Sorten und Unterlagenkunde und Kreieren von Mehrsortenbäumen. Termine sind am 20. Januar, 3. Februar, 10. März und 17. März. Veranstaltungsort ist der Rehlinger Hof 16 in Fisch. Kosten liegen bei 120 Euro. Anmeldung unter E-Mail: johanneshaide@posteo.de