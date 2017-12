Friedhofsgebühren und Hundesteuer Themen im Rat

Der Ortsgemeinderat Kastel tagt am heutigen Montag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr im Karl-Friedrich-Schinkel-Haus in Kastel-Staadt. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils stehen unter anderem folgende Themen: die Verwaltungsfusion (Abschluss eines Fusionsvertrags), der Endausbau im Neubaugebiet Schied (Zustimmung zu den Plan-und Kostenunterlagen; Vergabe Planungsauftrag), die Festsetzung der Friedhofsgebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme der Friedhofs­einrichtungen und Anlagen nach der Gebührensatzung, die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 1. Januar 2018, das Anlegen einer Hundewiese mit integrierter Hundetoilette, die Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf ab 1. Januar 2019 durch den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, die Beratungen zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2018/2019 und für die Folgejahre, das Parken auf Bürgersteigen/Gehwegen sowie die Einwohnerfragestunde.