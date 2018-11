Patienten fühlen sich gut aufgehoben

Vor einem Jahr wurde die Abteilung Altersmedizin am Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg eröffnet. Die 20 Betten sind stets ausgelastet. Jetzt sollen 30 dazukommen.

Vor fast genau einem Jahr hat am Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg, unter der Leitung von Dr. med. Carl-Friedrich Körner, die Abteilung für Altersmedizin ihre Arbeit aufgenommen. Die Nachfrage ist groß. Die mittlerweile 20 Betten sind stets ausgelastet. Ende 2018 wird das Team um Dr. Körner voraussichtlich über 330 Patienten betreut haben.

„Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Geriatrie in so kurzer Zeit so gut etabliert hat“, sind sich Arist Hartjes, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses St. Franziskus Saarburg, und Dr. med. Carl-Friedrich Körner, Chefarzt der Abteilung für Altersmedizin, einig. „Der Bedarf ist aufgrund der demografischen Entwicklung einfach enorm groß. Deshalb planen wir auch perspektivisch, die Abteilung auf 30 Betten aufzustocken.“

Patienten und Angehörige profitieren von ganzheitlichem Ansatz und interdisziplinärem Team.

Ältere Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder Verletzung ins Krankenhaus kommen, haben andere Anforderungen und Bedürfnisse als junge: „Zum einen nehmen Erkrankungen im Alter zu. Zum anderen kommen oft verschiedene chronische und akute Krankheitsbilder zusammen“, erklärt Dr. Körner. „Darüber hinaus müssen ältere Patienten oft fünf, sechs oder mehr verschiedene Medikamente parallel einnehmen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Wechselwirkungen haben.“ Hinzu kämen oftmals auch psychologische und soziale Aspekte: „Für die Betroffenen ändert sich oftmals sehr viel auf einmal“, weiß der Experte. Gewohnte Abläufe, vor allem aber auch die eigene Beweglichkeit und Selbstbestimmtheit seien auf einen Schlag stark eingeschränkt.

Um diesen komplexen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden und die Patienten nicht nur zu heilen, sondern ihnen auch zu einer größtmöglichen Selbstständigkeit und Selbsthilfekompetenz im Alltag zu verhelfen, bedient sich die Altersmedizin des Kreiskrankenhauses St. Franziskus Saarburg bei der Arbeit eines ganzheitlichen Ansatzes und eines interdisziplinären Teams.

Dieses besteht aus speziell geschulten Ärzten und Pflegekräften, aber auch Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden, Psychologen und Sozialdienstmitarbeitern. Auch die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen und den Rehakliniken spiele eine große Rolle. „Ich bin begeistert, wie gut und reibungslos die Zusammenarbeit über die Fachbereiche hinweg funktioniert“, so Körner.

Das Team des Kreiskrankenhauses bekommt laut eigener Aussage regelmäßig positives Feedback von den Patienten und auch deren Angehörigen, die ebenfalls in die Behandlung eingebunden werden. Besonders hervorgehoben würden die familiäre Atmosphäre und die maßgeschneiderte Behandlung.

Die Patienten hätten das Gefühl, dass sie nicht nur „eine Nummer“ sind, sondern ein Individuum, um das sich liebevoll gekümmert wird. Geschäftsführer und Chefarzt sagen: „Wir versprechen auch, dass wir uns nicht auf den Lorbeeren auszuruhen werden, sondern das Lob vielmehr als Ansporn nehmen, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und noch weiter zu verbessern.“