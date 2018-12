später lesen Kirche Pfarreiengemeinschaft lädt zum Adventskaffee Teilen

(red) Als Teil der Aktion „lebendiger Adventskalender“ lädt die Pfarreiengemeinschaft Saarburg am Sonntag, 9. Dezember, zum Gottesdienst und anschließend zu Adventskaffee ein. Um 15 Uhr beginnt die Einstimmung in den Advent in der Kirche.